Культура

Выставку о друге и сподвижнике Пушкинского заповедника Валентине Курбатове открывают в Святогорье в день его памяти

Выставку памяти Валентина Курбатова открывают сегодня, в день памяти писателя, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

В.Я. Курбатов. Из собрания Пушкинского заповедника

Фоторассказ об одном из самых известных псковичей, лауреате Госпремии Российской Федерации, писателе и критике, много лет бывшем членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», верном друге и сподвижнике музея-заповедника «Михайловское» получил в качестве названия цитату из его дневника: «А дальше была просто жизнь». В экспозицию вошло 29 крупноформатных снимков, в разные годы сделанных Николаем Алексеевым, Юрием Белинским, Георгием Василевичем, Анатолием Пантелеевым. Кадры сопровождаются иногда развёрнутыми, а иногда лаконичными текстовыми фрагментами, взятыми со страниц книги Валентина Курбатова «Среди писателей. Статьи. Эссе. Очерки. Воспоминания» (2024). В «Михайловском» напомнили, что подобный приём экспонирования уже был использован при создании передвижных выставок памяти С.С. Гейченко («Завет внуку») и того же В.Я. Курбатова («Отразиться в слове», «Итальянский дневник»). Он оказался очень удачным и был с благодарностью принят многочисленными посетителями выставок Пушкинского заповедника, активно путешествующих по России и Белоруссии.

Первыми выставку «А дальше была просто жизнь» могли увидеть жители и гости Пскова: она была показана осенью прошлого года, к 85-летию писателя, в Псковской областной научной библиотеке его имени.

В столь дорогом сердцу Валентина Курбатова Святогорье эту выставку развернули впервые. Планируется, что здесь, в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв Гейченко, 1), она будет работать до 30 апреля. Вход в экспозицию — свободный для всех желающих.