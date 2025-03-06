Культура

Выставка работ молодых художников «Гармония диссонанса» пройдет в Пскове 12 марта

Псковские начинающие художники представят свое творчество в современном искусстве на выставке «Гармония диссонанса» в Пскове 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном общественном движении «ПсковАРТ».



Фото здесь и далее: региональное общественное движение «ПсковАРТ»

Открытие состоится в галерее «Дом на Набережной» 12 марта, с 18:00 до 20:00 часов (Псков, улица Советская набережная, 9).



На выставке будет представлено свыше пятидесяти работ, выполненных в различных техниках молодыми художниками. Гостей ждет музыкальное сопровождение с песнями от Клуба не очень анонимных поэтов, а также фуршет «Разговоры об искусстве».

В программе работы выставки предусмотрена арт-медиация с искусствоведом Ольгой Алексеевой.

Экспозиция включает в себя разнообразные медиумы: от классических (живопись, графика, скульптура) до актуальных (инсталляции, видео-арт, смешанные техники).

«Для молодых художников творчество – это процесс познания мира, попытка взглянуть из мира детства в мир взрослых проблем, войти в этот мир сложностей и противоречий. Насколько это возможно и нужно ли вообще?» - описали событие организаторы.

Выставка будет работать до 7 апреля 2025 года.