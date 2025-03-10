Культура

Выставка «Театру посвящается» открылась в псковской усадьбе Беклешова. ФОТО

Выставку «Театру посвящается» открыли в усадьбе Беклешова в Пскове 12 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Выставка посвящена пятилетию театрального отделения Детской школы искусств города Пскова. Экспозиция состоит из серии работ «впечатления от театра», ее подготовили в художественном отделении школы.

В усадьбе Беклешова представили 18 рам и 2 больших полотна, на одном изображены цветы, а на другом абстрактная композиция. Полотна выполнены в цветовой гамме мероприятия - черный, белый и золотой. На открытии выставки было предусмотрено музыкальное сопровождение из двух частей.

«Выставка "Театру посвящается" проходит в юбилей нашего театрального отделения, 5 лет. Ученики художественного отделения под руководством педагога подготовили серию работ, которые каким-то образом отражают наше впечатление от театральных постановок и от театра в целом, или же о искусстве, которое тем или иным образом связанно с театром», - рассказала заведующая художественным отделением Детской школы искусств города Пскова и организатор выставки Наталья Яблочкина.

Посетить выставку можно с 12 по 23 марта. Адрес: город Псков, улица Георгиевская, дом 4. Вход свободный, возрастного ограничения нет.