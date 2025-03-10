Выставка «Театру посвящается» открылась в псковской усадьбе Беклешова. ФОТО

Выставку «Театру посвящается» открыли в усадьбе Беклешова в Пскове 12 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Выставка посвящена пятилетию театрального отделения Детской школы искусств города Пскова. Экспозиция состоит из серии работ «впечатления от театра», ее подготовили в художественном отделении школы.
В усадьбе Беклешова представили 18 рам и 2 больших полотна, на одном изображены цветы, а на другом абстрактная композиция. Полотна выполнены в цветовой гамме мероприятия - черный, белый и золотой. На открытии выставки было предусмотрено музыкальное сопровождение из двух частей.
Посетить выставку можно с 12 по 23 марта. Адрес: город Псков, улица Георгиевская, дом 4. Вход свободный, возрастного ограничения нет.