Культура

Псковский театр драмы представит нового актера труппы

Выпускник Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова (2024), ученик Александра Суховского Александр Петровский вошел в труппу Псковского театра драмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы имени Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы имени Пушкина

В студенческие годы был занят в спектаклях детской театральной мастерской Псковского театра драмы «Гвозди» «Что в конверте?» и «Не спать!», молодежного театра Nostos «loop/петля» и «Заводите часы». В дипломном спектакле Александра Суховского «Маленькие трагедии» в Колледже искусств исполнил роли Дон Гуана, Ивана и Председателя. В 2023 году принял участие в лаборатории «Мо Янь феста» по китайской драматургии – исполнил роль в эскизе Ленары Гадельшиной «Пампушечный двор».

В начале 2024 года вошел в стажерскую группу при труппе Псковского театра драмы. С 11 марта 2025 года – артист труппы.

Александр Петровский уже занят в спектаклях театра «Влюбленные» и «Бовари», зрители также могли видеть его в детском спектакле «Пиратский Новый год». В эти дни актер репетирует роль в премьере «Каинова печать».