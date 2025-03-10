Интерактивная экскурсия «Закляни в глаза» пройдет в картинной галерее псковского музея

В следующую субботу в картинной галерее Псковского музея-заповедника пройдет интерактивная экскурсия «Закляни в глаза», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Изображение здесь и далее: Псковский музей-заповедник
«От парсун XVIII века через классицизм, романтизм, реализм, модерн, авангард и соцреализм к нашим временам двигался портрет. Меняются выражения лиц, позы, фоны, социальное происхождение изображаемых и сами техники живописания. Портрет "размазывается". Но всегда на портрете центром остается человек», - отметили в музее.
В завершение разговора гостей будет ждать задание на память и внимательность.
Экскурсия пройдет 22 марта (сб) в 12:00 в картинной галерее Псковского музея (улица Некрасова, дом 7).
Телефон для справок: +78112663311.