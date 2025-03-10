Открыта регистрация на псковский Бал Победы

Стартовала регистрация танцующих пар на Бал Победы, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Репетиции под руководством профессионального хореографа начнутся с 25 марта. Для участия необходимо заполнить анкету. Те, кто пока не нашел партнёра для танцев, могут воспользоваться специальным обсуждением для поиска пары. Подробности будут размещены в группе мероприятия.
О дате и месте проведения бала будет сообщено позже.
Мероприятие пройдёт в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений».