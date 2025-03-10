Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Эхо несостоявшегося теракта
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
самозапрет на получение кредита
Как отправить ребенка в летний лагерь
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Снять проклятие
«Лёгкая кухня» Классические блины
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Культура 10.03.2025 18:120 От Рюрика до Мусоргского 13.03.2025 12:310 Выставка «Псковский край» откроется в обновленной библиотеке имени Василёва 13.03.2025 12:010 Открыта регистрация на псковский Бал Победы 13.03.2025 10:300 Интерактивная экскурсия «Закляни в глаза» пройдет в картинной галерее псковского музея 12.03.2025 21:400 Псковский театр драмы представит нового актера труппы 12.03.2025 18:060 В Новоржеве состоялся VI открытый областной конкурс фортепианных этюдов
 
 
 
Самое популярное 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области 10.03.2025 13:344 Кого не пустят в Псковский кремль 10.03.2025 18:094 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом 09.03.2025 18:101 Восемь человек утонули в Псковской области за выходные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Открыта регистрация на псковский Бал Победы

13.03.2025 12:01|ПсковКомментариев: 0

Стартовала регистрация танцующих пар на Бал Победы, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре. 

Стартовала регистрация танцующих пар на Бал Победы, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«В начале мая бал соберёт участников в возрасте от 14 до 35 лет, которые смогут погрузиться в атмосферу 1940-х годов XX века, разучив и исполнив исторические танцы под аккомпанемент военного духового оркестра. Внешний вид каждого танцующего должен будет соответствовать дресс-коду той эпохи», - рассказали в молодежном центре. 

Репетиции под руководством профессионального хореографа начнутся с 25 марта. Для участия необходимо заполнить анкету. Те, кто пока не нашел партнёра для танцев, могут воспользоваться специальным обсуждением для поиска пары. Подробности будут размещены в группе мероприятия.

О дате и месте проведения бала будет сообщено позже.

Мероприятие пройдёт в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений». 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 193 человека
13.03.2025, 12:390 Без самолечения: какие лекарства для животных теперь продают по рецепту 13.03.2025, 12:310 Выставка «Псковский край» откроется в обновленной библиотеке имени Василёва 13.03.2025, 12:280 Интерактив: Успевают невербально договариваться 13.03.2025, 12:060 Умершему в Великих Луках подростку прижизненно диагностировали грипп с осложненной пневмонией
13.03.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым 13.03.2025, 12:020 Городские щепки 13.03.2025, 12:010 Открыта регистрация на псковский Бал Победы 13.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 марта
13.03.2025, 11:590 Рособрнадзор: 86% выпускников педагогических направлений работают по специальности 13.03.2025, 11:580 Научно-практическая конференция к 100-летию туберкулезного диспансера прошла в Пскове 13.03.2025, 11:411 Следи за собой 13.03.2025, 11:353 Интерактив: Дорожная недвижимость
13.03.2025, 11:330 Штрафы за выход на лед предлагают увеличить в Псковской области 13.03.2025, 11:310 За распространение фейков об армии псковича отправят в тюрьму на пять с половиной лет 13.03.2025, 11:150 В Пскове отметили День работников уголовно-исполнительной системы России 13.03.2025, 11:130 За год зарплаты энергетиков в Псковской области выросли на 11 тысяч рублей
13.03.2025, 11:070 Подросток скончался в инфекционной больнице в Великих Луках 13.03.2025, 11:040 Субботники проводят 24% компаний в Пскове — опрос 13.03.2025, 10:590 «Три мудреца»: Нужно ли перемирие в конфликте на Украине? 13.03.2025, 10:560 19 рыбаков погибли в Псковской области за четыре дня
13.03.2025, 10:470 Zewa сменит название в РФ на Zemma 13.03.2025, 10:460 «Зверьё моё»: Социально-ориентированное собаководство. ВИДЕО 13.03.2025, 10:400 Активисты в Великих Луках помогли закрасить граффити с рекламой наркотиков 13.03.2025, 10:351 С 14 марта на дорогах Псковской области заработают 48 новых камер фиксации нарушений ПДД
13.03.2025, 10:300 Интерактивная экскурсия «Закляни в глаза» пройдет в картинной галерее псковского музея 13.03.2025, 10:250 Жители Пскова и Опочки перевели мошенникам более 150 тысяч рублей 13.03.2025, 10:230 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковской области с 17 марта 13.03.2025, 10:210 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и работе в Собрании
13.03.2025, 10:200 17% компаний в Пскове имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей – опрос 13.03.2025, 10:200 ТОСы Псковского района подали рекордное число заявок на областной конкурс грантов 13.03.2025, 10:030 Псковский словарь T2: петабайты, улитки и кибергигиена 13.03.2025, 09:540 В Пскове росгвардейцы задержали автоугонщика
13.03.2025, 09:510 Администрация Пскова требует признать реконструкцию магазина самовольной постройкой 13.03.2025, 09:430 Карантин по бешенству ввели в себежской деревне Ханево из-за енотовидной собаки 13.03.2025, 09:300 Инфляция в России начнет снижаться не раньше осени 13.03.2025, 09:150 Все выше и выше: фитнес-центры поднимают ценовую планку
13.03.2025, 09:000 МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях 13.03.2025, 08:530 Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Великих Луках 13.03.2025, 08:400 Сильные снегопады до 40 см могут пройти в Псковской области 13.03.2025, 08:200 Слабослышащий 17-летний подросток в черной футболке пропал в Острове
13.03.2025, 08:000 Какие симптомы указывают на проблемы с печенью, назвала врач-гастроэнтеролог 13.03.2025, 07:300 Память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина чтут православные 13 марта 13.03.2025, 07:300 Всемирный день почки отмечается 13 марта 12.03.2025, 23:060 «Гармония диссонанса» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
12.03.2025, 22:001 В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов 12.03.2025, 21:400 Псковский театр драмы представит нового актера труппы 12.03.2025, 21:200 Профилактика торговли наркотиками проводится в Псковском районе 12.03.2025, 21:040 Модернизацию котельной начали в псковской школе №16
12.03.2025, 21:000 В День работника УИС в Псковском филиале университета ФСИН России состоялось награждение сотрудников 12.03.2025, 20:400 Победителю регионального этапа чемпионата «Профессионалы» предложили работу в компании Росатом 12.03.2025, 20:220 Движение по полосе на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове временно перекроют 12.03.2025, 20:200 Фортепианное трио выступит в Псковском музее 19 марта
12.03.2025, 20:140 Жительнице Бежаниц назначили обязательные работы за повторное вождение в нетрезвом виде 12.03.2025, 20:090 Вечный огонь в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы 12.03.2025, 20:000 Жители Псковской области могут проголосовать за ремонт сельских отделений Почты России на Госуслугах 12.03.2025, 19:400 Арендатора земли в Великолукском обязали ликвидировать свалку на площади 10 000 м2
12.03.2025, 19:200 Минэкономразвития поддержало «самозапрет» покупок на маркетплейсах 12.03.2025, 19:000 Почему после еды тянет в сон, рассказала терапевт 12.03.2025, 18:400 Способы подать заявление на догазификацию разъяснили жителям Пушкинских Гор 12.03.2025, 18:200 Рост заболеваемости ОРВИ в Псковской области составил почти 16%
12.03.2025, 18:180 К трем годам тюрьмы приговорили петербуржца в Великих Луках за мошенничество 12.03.2025, 18:070 «Зверьё моё»: Социально-ориентированное собаководство 12.03.2025, 18:060 В Новоржеве состоялся VI открытый областной конкурс фортепианных этюдов 12.03.2025, 18:040 Столкновение BMW и Skoda на Рижском проспекте в Пскове попало на видео
12.03.2025, 18:021 Пскович отправится за решетку за кражу бутылки виски 12.03.2025, 18:000 «Собственной персоной»: Александр Козловский о 80-летии Победы, работе в Госдуме и задачах «Единой России». ВИДЕО 12.03.2025, 17:591 BMW и Skoda столкнулись на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове 12.03.2025, 17:580 Как правильно настроить смартфон после первого включения, рассказали псковичам
12.03.2025, 17:500 Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь 12.03.2025, 17:480 Мужчине запретили покидать Псковский район из-за наезда на пешехода в центре города 12.03.2025, 17:400 «Дневной дозор»: Не станут ли пустовать новые псковские гостиницы? 12.03.2025, 17:390 Игорь Дитрих о внеочередном отпуске для аллергиков: Предложение научно необоснованное
12.03.2025, 17:310 В России достаточно органов, чтобы контролировать работу министерств и правительства – Александр Козловский 12.03.2025, 17:240 Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева впервые прозвучит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки 12.03.2025, 17:210 Александр Козловский: «Единая Россия» ведет активную подготовку к выборам 2025 и 2026 годов  12.03.2025, 17:140 Выставка «Театру посвящается» открылась в псковской усадьбе Беклешова. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru