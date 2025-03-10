Культура

Иконка патриарха Тихона станет жемчужиной новой выставки в Псковском музее-заповеднике

В начале апреля в Псковском музее-заповеднике откроется экспозиция «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков», посвященная столетию блаженной кончины патриарха Тихона. Среди экспонатов выделяется уникальная нагрудная иконка, предположительно, принадлежавшая патриарху и переданная им великой княгине Елизавете Федоровне. Этот предмет будет представлен публике впервые, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Патриарх Тихон и великая княгиня Елизавета Федоровна – это два имени, которые очень тесно связаны с историей Псковской земли. В 2015 году в фонды Псковского музея-заповедника поступила удивительная коллекция, переданная Ниной Молевой. В числе прочих предметов там была и эта иконка. Общеизвестно, что в мае 1918 года, в день празднования Иверской иконы Божьей Матери, святейший патриарх Тихон служил литургию в Марфо-Мариинской обители, а накануне довольно длительный период общался с великой княгиней Елизаветой Федоровной и, судя по всему, благословил ее на дальнейший жизненный путь своей нагрудной иконкой. Именно этот образ мы сейчас и видим перед собой», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В тот день, спустя полчаса после завершения богослужения, великая княгиня была арестована. Впоследствии в её келье был обнаружен образок, на котором изображён святитель Тихон Задонский. Именно в честь этого святого при принятии монашества было дано имя патриарху Тихону.

Как отмечает Светлана Мельникова, образок является исключительно мужской вещью и не мог попасть в келью княгини иначе, как в качестве подарка от патриарха. Это удивительное открытие было сделано в процессе подготовки к выставке начальником древлехранилища Псковского музея-заповедника Натальей Родниковой.

Образок представляет собой небольшую овальную икону, покрытую сплошным окладом с обеих сторон и заключённую в гладкую овальную рамку с неподвижным ушком. Рамка скрепляет лицевую и оборотную стороны оклада. Материал — серебро с позолотой.

На иконке изображён святитель Тихон Задонский — русский православный епископ XVIII века и духовный писатель, с 1783 года насельник Задонского монастыря, где он прожил до своей смерти в 1783 году. В Задонске святитель занимался богословскими исследованиями и писательской деятельностью, вёл строгий аскетический образ жизни.

Святитель изображен в митре, с посохом – знаком епископского достоинства в левой руке – и панагией поверх омофора, правая же рука благословляет именословным благословением. Нимб гладкий. От нимба и всей фигуры святого расходятся рельефные лучи «сияния», которые составляют фон оклада. На обороте в рельефной штампованной рамке, состоящей из завитков и точек, в четыре строки текст 26-го псалма: «ГЪ ПРОСВЕЩЕНЇЕ МОЕ, КОГО УБОЮСѦ». Текст подчеркивает большую духовно-просветительскую деятельность святителя Тихона.

Оклад с мелкой тщательной проработкой деталей и использованием рельефа разной высоты для создания эффекта объема, исполнен хорошим мастером. Слева располагается клеймо «84», которое обозначает пробу серебра, а также клеймо Московского окружного пробирного управления 1899–1908 годов с инициалами управляющего округом Ивана Лебедкина и именник неизвестного мастера «ТХ» в прямоугольном щитке.

Состояние образка на момент передачи в музей было плачевным – серебряные и позолоченные элементы оклада были в значительной степени загрязнены и окислены. Специалистами Псковского музея-заповедника был проведен комплекс реставрационных мероприятий, в частности были удалены устойчивые загрязнения и окислы с металла, а сам предмет приведен к экспозиционному виду. Учитывая особую значимость предмета, реставрационными мероприятиями руководила лично начальник отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Наталья Серова. Теперь, когда предмет приведен в экспозиционное состояние, он займет достойное место на готовящейся выставке.