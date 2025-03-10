Культура

«Титан-Полимер» помог отремонтировать Дом культуры в деревне Тямше Псковского района

При поддержке завода «Титан-Полимер» в Тямшанском доме культуры Псковского района завершился ремонт концертного и танцевального залов. Проект был реализован в рамках социального партнерства с администрацией Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фотографии: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Дом культуры является «точкой притяжения» для жителей Тямшанской волости, постоянно его посещают более 800 человек, практически каждый третий житель Тямши. При этом в самой деревне проживает около 2 500 жителей. На базе учреждения работают восемь творческих самодеятельных коллективов, 12 кружков и любительских объединений, открыт центр добровольчества. Дом культуры регулярно проводит фестивали, концерты и творческие встречи. На площадке учреждения ежегодно проходит более ста различных мероприятий.

Завод «Титан-Полимер» активно участвует в поддержке социальных проектов региона и Псковского района, оказывает благотворительную помощь детским интернатам, содействует ремонту медицинских учреждений, поддерживает детский хоккей и спортивные соревнования, а также участвует в экологических проектах и благоустройстве воинских захоронений.

«Приятно видеть, что пространство Дома культуры значительно преобразилось, получилась красивая и функциональная площадка, которая будет радовать местных жителей. Коллективы поселка смогут проводить здесь более яркие и интересные мероприятия, а самое главное – это всё будет проходить в комфортных для всех условиях», - отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«В феврале в обновленном концертном зале Дома культуры состоялось открытие Года защитника Отечества в Псковском районе, и это мероприятие наглядно показало, насколько учреждение востребовано как у местных жителей, так и у творческих коллективов из разных уголков района. Я уверен, что в обновленных залах будут раскрываться и появляться новые таланты и будут радовать нас, зрителей, а жители Тямши самых разных возрастов смогут проводить здесь свой досуг», - добавил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.