Пушкинский Заповедник отметил день рождения одного из своих лучших «летописцев» виртуальной выставкой его работ

Небольшую цифровую выставку работ одного из лучших репортёров России, классика отечественной фотографии Виктора Ахломова сегодня, 15 марта, в день рождения мастера, открыл в своём официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Портрет С.С. Гейченко работы Виктора Ахломова. Из фондов Пушкинского Заповедника
Корреспондент-«известинец» Виктор Ахломов впервые приехал в «Михайловское» без малого шестьдесят лет назад, в 1968 году, на второй Пушкинский праздник поэзии. И с тех пор приезжал сюда ежегодно, бывало и по несколько раз в год — всегда летом и очень часто зимой, на февральские «гейченковские дни». Его фоторепортажи становились своего рода страницами музейной летописи, а портреты многих и многих выдающихся деятелей культуры, сделанные в псковских пушкинских местах, вошли в сокровищницу отечественной журналистики. При этом «…репортажи о Праздниках поэзии или других знаковых событиях в музее естественно — как и в жизни автора — сочетались с образцами художественной фотографии, выстраиваясь в единый сюжет. …В репортаже проступала художественная завершённость образа, а художественная фотография прочитывалась как документ истории. Такова природа настоящего мастерства», — писала в своё время о работах Виктора Ахломова сотрудник Пушкинского Заповедника Ирина Парчевская.
Виктор Ахломов, напомнили в «Михайловском» — лауреат премии Союза журналистов «Золотой глаз», лауреат различных конкурсов и фестивалей в России, в Индии, в Китае, в Чехословакии, в Болгарии, в Испании. В собрании Пушкинского Заповедника сегодня хранится несколько тысяч его негативов и сотни фотографий. Пушкинский Заповедник не единожды экспонировал его снимки на различных выставках, иллюстрировал ими книги и так далее.
Для виртуальной выставки в преддверии дня рождения музея в «Михайловском» отобрали несколько фотографий, в разные годы запечатлевших сотрудников Пушкинского Заповедника — и тех, кто по сей день хранит эти места и память о поэте, и тех, кого уже нет с нами.