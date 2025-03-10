Культура

Целую труппу из кукол-марионеток смастерили воспитанники детской студии в «Михайловском»

В преддверии Всемирного дня театра, вчера, 15 марта, в студии эстетического развития детей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» провели занятие «Как можно куклой управлять?». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в информационной службе музея со ссылкой на методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяну Тимошину.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«На занятии мы с ребятами заглянули за кулисы и представили себя актёрами драматического театра. Вместе с руководителем музейной театральной студии «Лукоморье» Дариной Дементьевой ребята выполняли разные «сценические задачи», пытаясь передать характер того или иного персонажа», — рассказала Татьяна Тимошина.

Музейщики были приятно удивлены тем, что юные эстеты, оказывается, уже знают главные правила поведения зрителей во время спектакля: по ходу представления нельзя разговаривать, а мобильный телефон нужно заранее, ещё до третьего звонка, отключить, чтобы внезапный вызов не помешал ни вам, ни другим театралам, ни актёрам.

Ожидаемо самый большой интерес у воспитанников студии вызвали театральные куклы — перчаточные, пальчиковые и марионетки. Именно марионеток — базовую заготовку для куклы-ангела, или приведения, или, например, если захочется, даже летучей мыши — ребята смастерили в ходе завершающей, обязательной творческой части занятия, рассказала Татьяна Тимошина.

Учебный год в студии продлится до середины апреля, уточнили в «Михайловском». Детей ещё ждёт занятие про «пушистые картинки» (знакомство с очень интересным видом творчества из бумаги — техникой торцевания и мастер-класс по изготовлению открытки-аппликации). Или, другой пример, урок «В гостях у сказки», запланированный на 5 апреля — канун дня русской сказки.

В музее также напомнили, что Студия эстетического развития при Пушкинском Заповеднике была создана осенью 2017-го — в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми. Кроме этой студии при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» уже без малого полтора года, с октября 2023-го, активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье», воспитанники которой осваивают азы сценического мастерства.