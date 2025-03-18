Культура

Мебель и мультимедийное оборудование закупают для великолукской библиотеки

Мебель и мультимедийное оборудование общей стоимостью 3 582 720 рублей закупят для Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Из мебели планируется закупить три книжных секции «Волна», детскую книжную секцию, угловой диван, стол, 40 стульев и выставочную тумбу. Поставщика должны определить 1 апреля. Поставить мебель он должен будет до 16 мая.

Планируется закупить информационный терминал стоимостью 461 368 рублей, интерактивную панель за 375 177 рублей, ноутбук, оборудовать рабочее место компьютером. Также закупят интерактивную песочницу за 401 451 рубль. Поставщика определят 4 апреля. Он должен будет поставить оборудование до 16 мая текущего года.