Культура

Прекращает свою работу выставка «Город Торопец Псковской губернии» в Поганкиных палатах

Выставка «Город Торопец Псковской губернии» в Поганкиных палатах прекращает свою работу 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка действовала с 31 октября 2024 года и была приурочена к 950-летию города Торопец. В рамках выставки были представлены уникальная картина «Портрет умершей торопчанки в кокошнике», оклады икон, венцы, цаты, напрестольный крест, книжные памятники и этнографическая коллекция: домотканые вышитые полотенца, скатерти, покрывала, отрезы домотканых льняных тканей, гончарные изделия.

Большая часть этих вещей демонстрировалась на выставке впервые.