Культура

В Острове-2 прошла конференция работников культуры Псковской области

В новом Центре культурного развития микрорайона Остров-2 состоялась областная конференция работников сферы культуры, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Тема мероприятия включала подведение итогов работы культурно-досуговых учреждений за 2024 год и определение приоритетов на 2025 год в контексте государственной культурной политики.

Директор Центра культуры «Юбилейный» Надежда Никифорова провела экскурсию по новому зданию, а участники смогли посетить мастер-класс по рисованию и выставку декоративно-прикладного искусства. Первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева открыла конференцию приветственной речью.

Как сообщил Дмитрий Быстров, мероприятие продолжилось в форме разговорной площадки для специалистов культурно-досуговых учреждений. Представители разных районов обменялись мнениями по таким темам, как: «Вектор открытий в Год семьи», «Бренд, как коммуникационная технология 21 века», «Прошлое и настоящее. Эволюция в клубных практиках: вызовы и возможности», «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», «Культурные коды управления от Капитанов культуры».

«В преддверии профессионального праздника ряд работников культурно-досуговых учреждений области был отмечен заслуженными наградами», - заключил Дмитрий Быстров.