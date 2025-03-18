Культура

Традиционная неделя детской и юношеской книги пройдёт в Пскове с 23 по 31 марта

Библиотеки Пскова приглашают школьников на традиционную неделю детской и юношеской книги, которая пройдёт в городе с 23 по 31 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе города.

Изображение здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

В дни каникул в Пскове пройдут презентации новых книг, встречи с писателями, книжные выставки и концерты, а также будут организованы мастер-классы, литературные квесты и другие интерактивные мероприятия.

Гостями Недели детской и юношеской книги в Пскове на этот раз станут специально приглашённые детские писатели Юлия Весова и Нюта Яковлева, художник и автор комиксов Ольга Лавреньева, прозаик, арт-критик, учёный, культуролог Юрий Нечипоренко.

Основные мероприятия в этом году будут посвящены празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также Году мира и единства в борьбе с нацизмом. Так, традиционные Любятовские детско-юношеские чтения поднимут тему «О людях и событиях войны». В рамках Недели детской книги также состоятся онлайн-встречи с писателем Татьяной Поповой по книге «Победа — за нами!» и с писателем Александром Киселёвым по книге «Вайнахт и рождество».

Библиотекари также анонсировали встречу-память «Души две дивные стихии», посвященную драматургу, поэту и художнику Ирене Панченко.

На псковской странице Недели, кроме того, состоится встреча-автограф с Евгенией Русаковой, руководителем Творческой студии «Полосатый кот» — «Тропой легенд, тропой преданий».

А художник и автор комиксов из Санкт-Петербурга Ольга Лаврентьева специально приедет в Псков, чтобы научить школьников создавать рисованные истории. Она проведёт занятие под названием «Сурвило — семейная история в комиксе. Создание документального комикса от идеи до публикации».

С полной программой Недели детской и юношеской книги - 2025 в Пскове можно познакомиться на сайте.

Мероприятия проходят при поддержке управления культуры администрации город Пскова.