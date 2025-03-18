Культура

Внук Давида Зильбера поделился воспоминаниями о своем дедушке в музее «Два капитана» в Пскове

Внук Давида Зильбера Андрей Смирнов посетил музей «Два капитана» в Пскове 21 марта и поделился воспоминаниями о своём знаменитом деде и его деятельности, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова

В этом году состоится празднование 80 лет победы в Великой Отечественной войне, именно это событие стало поводом визита Андрея Смирнова в Псковский музей. Там он рассказал о военном прошлом своего деда.

фото: Анна Тягунова



«Мне бы хотелось отметить тот вклад, который внес Давид Александрович. Он был награжден в тылу. Сначала он был в блокаде, отработал так 6 месяцев, жил в очень тяжелых условиях, не было отопления. Он работал, пока мог стоять, потом у него развилась очень сильная форма дистрофии, на это наложилась язвенная болезнь. Если бы его не эвакуировали, он бы просто погиб.», - поделился фрагментом жизни деда Андрей Смирнов.



Давид Зильбер вел активную работу по учебной и гигиенической деятельности.

«Был очень деятельным помощником и в Молотовском, и в производственном, и в агротехническом, и в учебно-педагогическом секторе. Он заведовал кафедрой, был деканом факультета в Молотовском медицинском университете, он занимался гигиенической работой на военных заводах. Он помогал в санитарно-эпидемиологических работе в области», -рассказал внук ученого.



Фото: Анна Тягунова



Также, он рассказал, что его дед был награжден медалями за «Доблестный труд» и за «Оборону Ленинграда», которые Андрей Смирнов передал в музей «Два Капитана».

Дополнила выступление Андрея Смирнова руководитель музея Надежда Иванова. Она поделилась своими знаниями о семье Зильберов и отметила их личные качества. «Очень скромные люди, очень талантливые, очень работоспособные, очень большой вклад они внесли в развитие нашей науки»,- поделилась Надежда Иванова.

После встречи с Андреем Смирновым все гости могли задать ему свои вопросы.

Напомним, ранее он приехал в музей «Два капитана» и передал личные документы, записи и медали своих знамениты предков.