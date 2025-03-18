Культура

Председатель реготделения Союза писателей поздравил поэтов своим стихотворением

Председатель регионального отделения Союза писателей Игорь Смолькин поздравил поэтов своим стихотворением, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении союза.

«21 марта отмечается Всемирный день поэзии! Псковское региональное отделение Союза писателей России поздравляет всех поэтов Псковщины! Вдохновения Вам, легкости пера!» - отметил автор.

Стихи рождаются в тиши,

Вдали от шума городского.

В лесах Михайловской глуши,

Средь разнотравья полевого.

В осеннем Болдино средь ив…

На берегах прудов в Тарханах,

Где фаталист Печорин жив

И эпилога ждет романа…

Где конь пасется огневой

В Лугах прибрежных под Рязанью,

И всадника несет домой

Сквозь дол «весенней гулкой ранью»…

Средь звона птиц в Чудской Луке,

Где «Русских женщин» вспоминая,

Сойдешь ты к Кересте реке

И встретишь дедушку Мазая…

Стихи рождаются в тиши,

Любовью Родины согреты,

Они – боль сердца, зов души,

Они гонцы добра и света!

Стихи витают средь полей,

Среди красот родного края!

И Бог десницею Своей

Поэта труд благословляет!

Игорь Смолькин (Изборцев)