Председатель реготделения Союза писателей поздравил поэтов своим стихотворением

Председатель регионального отделения Союза писателей Игорь Смолькин поздравил поэтов своим стихотворением, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении союза.
«21 марта отмечается Всемирный день поэзии! Псковское региональное отделение Союза писателей России поздравляет всех поэтов Псковщины! Вдохновения Вам, легкости пера!» - отметил автор.
Стихи рождаются в тиши,
Вдали от шума городского.
В лесах Михайловской глуши,
Средь разнотравья полевого.
В осеннем Болдино средь ив…
На берегах прудов в Тарханах,
Где фаталист Печорин жив
И эпилога ждет романа…
Где конь пасется огневой
В Лугах прибрежных под Рязанью,
И всадника несет домой
Сквозь дол «весенней гулкой ранью»…
Средь звона птиц в Чудской Луке,
Где «Русских женщин» вспоминая,
Сойдешь ты к Кересте реке
И встретишь дедушку Мазая…
Стихи рождаются в тиши,
Любовью Родины согреты,
Они – боль сердца, зов души,
Они гонцы добра и света!
Стихи витают средь полей,
Среди красот родного края!
И Бог десницею Своей
Поэта труд благословляет!
Игорь Смолькин (Изборцев)