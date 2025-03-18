Культура

Приезжать в волшебные пушкинские места при любой погоде пригласил минчан директор «Михайловского»

Творческую встречу с Георгием Василевичем, директором Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» провели в Государственном музее белорусской литературы (Республика Беларусь, Минск).

Фото здесь и далее: Александр Иванов, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», разговор состоялся в зале, где коллеги из страны-соседки развернули экспозицию «Чароўныя мясцiны» («Волшебные места»). В этой экспозиции представлены 22 художественные фотографии Георгия Василевича — виды мемориальных усадеб «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» и их окрестностей, запечатлённые в разные сезоны и в разное время суток. По своей сути эта выставка — приглашение посетить псковские пушкинские места, подытожили в музее.

В «Михайловском» также отметили, что всех, кто пришёл на встречу, приветствовали директор Государственного музея белорусской литературы Сергей Усик и старший научный сотрудник учреждения, куратор выставки Ирина Князева. Представив своим посетителям Георгия Василевича не только как руководителя одного из крупнейших литературных музеев-заповедников мира, но и как художника-фотолюбителя, человека, влюблённого в дивные красоты псковских пушкинских мест, они попросили своего гостя рассказать об истории и о сегодняшнем дне «Михайловского», а ещё — о своём увлечении художественной фотографией, моментах вдохновения и секретах рождения удачных кадров.

Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» уже несколько десятилетий активно и, главное, планомерно сотрудничает с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев, галерей и библиотек Республики Беларусь, причём, не только в столичных, но и работающих в Витебске, Полоцке, Могилёве, других городах страны.