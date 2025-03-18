Некоторые объекты псковского музея не работают 24 марта

Ряд объектов Псковского музея-заповедника закрыт для посещения 24 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
– Музей-квартира В.И. Ленина;
– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
– Музей истории города Печоры.
Но в этот день можно посетить:
– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи».
– Двор Постникова, где вас ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
– Покровскую башню.