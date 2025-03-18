Культура

Некоторые объекты псковского музея не работают 24 марта

Ряд объектов Псковского музея-заповедника закрыт для посещения 24 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

– Музей-квартира В.И. Ленина;

– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить:

– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи».

– Двор Постникова, где вас ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

– Покровскую башню.