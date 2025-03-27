Культура

Депутаты одобрили решение установить в Пскове третий памятник княгине Ольге

Решение установить памятник княгине Ольге на площади перед псковским аэропортом приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной 34-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Городу установка памятника обойдётся бесплатно, деньги выделяются из бюджета области», - уточнил глава города Пскова Борис Елкин.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко подчеркнул, что аэропорт носит имя княгини, и установка памятника позволит туристам лучше узнать историю Псковской области. «Не каждый турист посмотрит все памятники нашего города, но в аэропорту, по прилёту, увидев памятник, человек заинтересуется тем, кому он установлен, и поинтересуется историей», - сказал он.

«За» проголосовали 20 депутатов из 23 присутствующих.

Скептически отнеслись к установке памятника, среди прочих, депутаты Александр Баев (КПРФ) и Татьяна Пасман («Яблоко»).

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Автор памятника - скульптор Виталий Шанов. По задумке автора, святая Ольга - строгая и одновременно добрая княгиня, которая по-матерински будет встречать в аэропорту туристов, жителей города и благословлять уезжающих на удачную дорогу.

Финансирование работ по изготовлению и установке памятника будет производиться в 2025 году в рамках муниципальной программы «Культура и сохранение историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Город Псков», комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры, сохранения историко-культурного наследия муниципального образования», обеспечение совершенствования мемориальной работы.

Стоимость памятника с доставкой и монтажом - 27 800 000 рублей.

31 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Согласно документу, международному аэропорту Пскова присвоено имя княгини Ольги.

Княгиня Ольга (около 893-920-969 годов) - жена великого князя Игоря Рюриковича, мать князя Святослава Игоревича. Одна из центральных женских фигур Древней Руси. Вступила на престол Древнерусского государства после гибели своего супруга, великого князя Киевского Игоря Рюриковича. Правила она семнадцать лет, с 945 по 962 год.

В 957 году Ольга с официальным визитом посетила Византийскую империю. Находясь в Константинополе, она приняла христианство, в то время как большая часть населения Древней Руси были язычниками. Таким образом, Ольга стала первой христианской

правительницей восточнославянского государства.

В 1547 году Ольга причислена к лику святой равноапостольной.

Напомним, в Пскове уже есть два памятника княгине Ольге. Работа скульптора Вячеслава Клыкова была открыта на Октябрьской площади 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи. Днем ранее напротив гостиницы «Рижская» был открыт другой памятник княгине Ольге - работы скульптора Зураба Церетели.