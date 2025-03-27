Культура

Лекция о Псковской крепости пройдет в библиотеке имени Ивана Василева

Лекция Народного университета культуры, посвященная истории Псковской крепости, состоится 2 апреля в 18:00 в историко-краеведческой библиотеке имения И. Василёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение: Библиотека имени И. Василёва

Занятие проведет Александр Окунев, автор блога «Псковский путеводитель».

Мероприятие организовано Псковским отделением Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры и приурочено к Международному дню памятников и исторических мест. Лекция также станет частью празднования 60-летия со дня учреждения Псковского отделения ВООПИиК.

Лекция пройдет по адресу : Площадь Ленина, дои 3 (Актовый зал).