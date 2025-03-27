Культура

Лекция памяти ученого Леонида Творогова прошла в Пскове

Лекция памяти ученого Леонида Творогова, который вернул Пскову вагон древних рукописей и старинных книг, прошла в библиотеке на улице Конной 30 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Александр Егоров провел для читателей Центральной городской библиотеки лекцию «Псков 1945-го. Леонид Творогов в поиске украденных нацистами ценностей». Лекция была приурочена к 125-летию со дня рождения учёного.

Александр Егоров рассказал, как знаменитый медиевист, которого академик Дмитрий Лихачёв называл «крупнейшим знатоком псковской письменности», оказался в Пскове сразу после Великой Отечественной войны и в каких непростых условиях ему пришлось начинать свои научные изыскания.

Леонид Творогов ездил в Ригу и привёз оттуда целый вагон псковских книг, которые фашисты украли из Пскова во время оккупации, он смог вернуть их в фонды псковского музея.

Слушатели лекции узнали, что Леонид Творогов был не только учёным, но и поэтом и даже, по-видимому, собирался издавать свои стихи, которые писал постоянно. А поскольку он к тому же был серьёзным пушкинистом, то в его стихотворной «Балладе о старом Пскове» можно услышать схожие черты со «Сказкой о царе Салтане».

В своей лекции Александр Егоров зачитал много документов из жизни Леонида Творогова, которые пока ещё не были опубликованы, а также рассказал, что это был человек сильный не только духом, но и телом (в древлехранилище есть фотография, которую Творогов сделал для московского врача, когда вывихнул плечо: на ней видно, каким натренированным, мускулистым был его плечевой пояс).

По словам лектора, сотрудники псковского музея после ремонта древлехранилища обязательно сделают там постоянную экспозицию, посвящённую создателю этого собрания редких документов и книг Леониду Творогову.