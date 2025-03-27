Культура

Лекцию «Псковская крепость: история» прочтут 2 апреля

Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашают 2 апреля в 18.00 на лекцию «Псковская крепость: история». Лекция приурочена не только к Международному дню памятников и исторических мест, но и к 60-летию учреждения местного отделения общества охраны памятников истории и культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Лекцию прочтёт автор блога «Псковский путеводитель» Александр Окунев.

Место проведения мероприятия: город Псков, площадь Ленина, дом 3 (актовый зал бывшего кинотеатра «Октябрь»).

Вход свободный.