Культура

Пенсионеры смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 2 апреля

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» смогут некоторые псковичи и гости региона в первую среду апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Изборском музее-заповеднике.

Фото: Изборский музей-заповедник

«Апрель наконец принёс нам по-настоящему весеннюю погоду, тёплую и безветренную. Считаем, что это прекрасный повод провести день в Изборске! Тем более, что 2 апреля, в первую среду месяца, некоторые наши гости смогут посетить музейные объекты абсолютно бесплатно», - сказали в изборском музее.

Гости смогут увидеть выставку «Крепость», посвященную 80-летию Победы, проникнуться духом древнего города, прогулявшись по Изборской крепости, ближе познакомиться с зарождением и развитием Изборска и в музейных усадьбах и многое другое.

Бесплатно посетить музей в рамках акции смогут пенсионеры, несовершеннолетние граждане, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам.

Посетить музей бесплатно в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды первой и второй групп, многодетные семьи, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, участники СВО и их семьи.

Также бесплатно пройти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и международной организации музеев.