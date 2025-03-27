Пенсионеры смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 2 апреля

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» смогут некоторые псковичи и гости региона в первую среду апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Изборском музее-заповеднике.
Фото: Изборский музей-заповедник
Гости смогут увидеть выставку «Крепость», посвященную 80-летию Победы, проникнуться духом древнего города, прогулявшись по Изборской крепости, ближе познакомиться с зарождением и развитием Изборска и в музейных усадьбах и многое другое.
Бесплатно посетить музей в рамках акции смогут пенсионеры, несовершеннолетние граждане, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам.
Посетить музей бесплатно в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды первой и второй групп, многодетные семьи, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, участники СВО и их семьи.
Также бесплатно пройти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и международной организации музеев.