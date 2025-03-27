Культура

На экскурсию в музей истории оккупации приглашают псковскую молодежь 12 апреля

Жители Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет 12 апреля смогут бесплатно посетить экспозицию, расположенную в историческом здании музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Программа мероприятия включает знакомство с интерактивной выставкой, основанной на подлинных документах, фотографиях и результатах поисковых работ. Посетители смогут погрузиться в атмосферу военных лет и узнать больше о героизме местных жителей, благодаря которым была одержана Победа в Великой Отечественной войне.

Начало мероприятия в 13:00 по адресу: город Псков, улица Ленина, дом 3

Экскурсия проводится бесплатно, количество мест ограничено. Для участия необходима предварительная регистрация.

Мероприятие организовано в рамках культурно-просветительской программы проекта «Связь поколений».