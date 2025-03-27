Культура

О предметах из фондов псковского музея расскажут на НТВ

1 апреля в Археологическом центре Псковской области прошли съемки сюжета о работах по обновлению Свято-Троицкого кафедрального собора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, главными «героями» одного из репортажей программы «Сегодня» на НТВ станут предметы из фондов псковского музея, которые расскажут о работе археологов при создании проекта комплексной реставрации собора.

Фото: пресс-службе Псковского музея-заповедника

Лепная керамика VIII-IX века, диковинные бусины, строительный циркуль XII века и даже древняя сковородка – все это и многое другое было найдено при археологических исследованиях Троицкого собора в 2020 году.