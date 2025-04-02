Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят в Великих Луках

Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят 3 апреля в Краеведческом музее города Великие Луки. Мультимедийный выставочный проект создан московским Музеем Победы и будет демонстрироваться в рамках международного проекта «Территория Победы». Планшетная выставка посвящена 11 талантливым советским полководцам и военачальникам, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Советские военачальники осуществили свыше 50 стратегических операций, из них 35 наступательных. Было проведено около 250 фронтовых и 1000 армейских операций. Советские войска разгромили более 600 дивизий Германии и её союзников. Независимо от рода деятельности всех представленных военачальников объединяет твёрдое уверенное руководство вверенными им войсками, тщательная подготовка боевых операций, гибкость оперативного мышления. Глубокими знаниями военного дела, широтой стратегического кругозора и смелостью оперативных решений они намного превзошли генералитет нацистской Германии и милитаристской Японии.
Посетители увидят около 40 планшетов, на которых представлены оцифрованные фотографии, документы, плакаты, карты сражений из фондов Музея Победы.
Открытие выставки приурочено к 80-летию Победы. Все желающие смогут посетить ее до 31 сентября 2025 года.