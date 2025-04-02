Культура

Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят в Великих Луках

Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят 3 апреля в Краеведческом музее города Великие Луки. Мультимедийный выставочный проект создан московским Музеем Победы и будет демонстрироваться в рамках международного проекта «Территория Победы». Планшетная выставка посвящена 11 талантливым советским полководцам и военачальникам, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«Выставка рассказывает о становлении полководческого таланта в ходе сражений Великой Отечественной войны выдающихся полководцев — представителей новой советской школы военной науки. Среди них: один генералиссимус, девять маршалов и один генерал армии. Все одиннадцать военачальников являются кавалерами ордена "Победа" — высшего военного ордена СССР. Орден вручался за успешное проведение боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне изменялось положение в пользу Красной Армии. Иосиф Сталин, Георгий Жуков и Александр Василевский были награждены орденом "Победа" дважды», — рассказали в Музее Победы.

Советские военачальники осуществили свыше 50 стратегических операций, из них 35 наступательных. Было проведено около 250 фронтовых и 1000 армейских операций. Советские войска разгромили более 600 дивизий Германии и её союзников. Независимо от рода деятельности всех представленных военачальников объединяет твёрдое уверенное руководство вверенными им войсками, тщательная подготовка боевых операций, гибкость оперативного мышления. Глубокими знаниями военного дела, широтой стратегического кругозора и смелостью оперативных решений они намного превзошли генералитет нацистской Германии и милитаристской Японии.

Посетители увидят около 40 планшетов, на которых представлены оцифрованные фотографии, документы, плакаты, карты сражений из фондов Музея Победы.

Открытие выставки приурочено к 80-летию Победы. Все желающие смогут посетить ее до 31 сентября 2025 года.