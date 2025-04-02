Культура

Михаил Ведерников провёл встречу с Кареном Шахназаровым

Губернатор Псковской области встретился с известным кинорежиссёром, заместителем Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Кареном Шахназаровым. Они обсудили сотрудничество и реализацию проектов в сфере кинематографии. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Карен Шахназаров прибыл в Псков с рабочим визитом – у него прошёл ряд творческих встреч и показов картин. Губернатор Псковской области рассказал ему о кинопроектах, работа над которыми ведется на территории региона. Один из них – «Славе не меркнуть, подвигу жить» – посвящен созданию фильмов о Героях России, погибших на СВО и чьи судьбы были связаны с Псковской землей.

Михаил Ведерников отметил, что для повышения привлекательности кинопроизводства в регионе действует система рибейтов компенсация части средств, затраченных кинематографистами во время съёмок на территории региона.

«Кинорежиссёр подтвердил, что у региона есть потенциал для съёмок, особенно исторических картин – он и сам снимал здесь фильмы. Надеюсь, новые совместные проекты обязательно будут реализованы на Псковской земле», - написал губернатор.