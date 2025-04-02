Культура

Пушкинский заповедник собирает любительские театры в «бугровский горшок»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает любительские, студенческие и народные театральные коллективы на всероссийский фестиваль народных театров «Бугровский гарнец». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот театральный съезд — совсем молодой проект. Он стартовал в Пушкинском заповеднике в 2024-м, пушкинском юбилейном году. Музей проводит его в партнёрстве с псковским Центром образовательных и культурных инициатив «Параллели».

«Бугровский гарнец»-20224. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что в названии проекта не случайно использовано слово «гарнец» (горшок). Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля, это почти позабытое сейчас существительное образовано от глагола «горнуть, загребать». На Руси это слово означало ещё и меру сыпучих тел, прежде всего — хлеба. Гарнец составлял «осьмую долю четверика», то есть около 3,3 литра. В пушкинское время плату за помол зерна на мельнице называли гарнцевым сбором. Такую плату бугровский мельник, во владениях которого проходит театральный праздник («фестивальный сбор», если пользоваться современной терминологией), будет брать сказками, байками, присказками и другими фольклорные «зёрнами», воплощёнными в кукольные представления, театрализованные программы и спектакли.

«Бугровский гарнец» нынешнего года запланирован на период с 18 по 21 июня. Работы самодеятельных актёров жюри будет оценивать в двух номинациях. Одна из них — «Театральная постановка» — предполагает инсценировки по произведениям русской классики, отечественной или зарубежной драматургии, поэзии и прозы, а также литературно-музыкальные и литературные композиции, выполненные средствами драматического, музыкального или кукольного театра. От участников фестиваля в другой номинации — «Фольклорная программа. Народный театр» — организаторы «Бугровского гарнца» ждут фольклорно-игровые представления и игровые программы, основанные на фольклорном/этнографическом материале, а также представления в жанре райка, петрушечного театра, вертепа, народную кукольную драму. Полные условия фестиваля (в том числе информацию о рекомендованной продолжительности конкурсных работ, требования к реквизиту, который будет устанавливаться в музейном помещении) можно найти в Положении о его проведении, размещённом на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

В музее особо отметили, что в программе «Бугровского гарнца» среди прочего предусмотрены работа творческой лаборатории и обсуждения спектаклей, которые члены жюри будут проводить для руководителей и участников театральных коллективов, а ещё — большая экскурсионная программа.

Заявки от желающих выступить на фестивале принимают до 25 апреля, уточнили в Пушкинском заповеднике.