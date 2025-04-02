Культура

Перевоспитанием Бабы Яги займутся студийцы из «Михайловского» на итоговом занятии учебного сезона

Завтра, 12 апреля, в Студии эстетического развития детей, работающей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», завершится 2024/2025 учебный год. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации музея со ссылкой на методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину.

Фото из архива Студии эстетического развития детей в «Михайловском»

«На итоговом занятии мы по традиции будем «перевоспитывать» жутко дремучую, но очень обаятельную Бабу Ягу, рассказывая ей всё, что узнали в музее за время учёбы в студии», — пояснила Татьяна Тимошина.

Татьяна Тимошина уточнила, что в течение учебного сезона, который по традиции длится с середины ноября до апреля, ребята побывали на 17 очень разных уроках. Среди них, например, такие как «Хранители времени» (рассказ об истории часов и часовых механизмов), «На столе, блистая, шипел вечерний самовар...» (из истории чаепития на Руси; чайный этикет XIX века), «Кто там в малиновом берете?» (из истории моды пушкинской поры), «Калечина-малечина, сколько времени до вечера?» (русские народные игры), многие другие.

участниками занятий в студии стали 22 юных эстета. На завтрашнем занятии они получат специальные сертификаты — свидетельства о своей добросовестной учёбе. Важно, что на уроки в музей собирались не только местные ребятишки, но и дети из соседнего с Пушкиногорским Новоржевского района.

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Уже с начала декабря, фактически через три недели после начала учебного сезона, из-за большого числа желающих занятия студии стали проводить «в две смены» и строго по предварительной записи. При этом, отмечает Татьяна Тимошина, музейщикам «приходилось подстраиваться под возможности каждой семьи, под их транспорт. Например, родители с детьми из Новоржева могут попасть на занятия только после обеда, но никак не с утра... Тем не менее, это те вопросы, которые всегда можно решить, и мы и в следующем году будем рады видеть у себя гостей из разных районов Псковской области».

В музее надеются, что со следующего учебного ноября в студии будут организованы две группы — для тех, кто уже отзанимался здесь год, и для новеньких. «Для начинающих мы повторим уже разработанные занятия, а тех, кто придёт к нам «на второй круг», ждут новые темы, например, история осветительных приборов, знакомство с лекарственными травами. Напомню, что в 2026 году весь мир будет отмечать 65-летие со дня первого полёта человека — нашего Юрия Гагарина! — в космос. Поэтому ребят ждёт ещё и большое космическое путешествие. Им мы и завершим новый сезон весной будущего года».

В «Михайловском» добавили, что студии, которые музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми, в посёлке и в районе очень популярны. Сейчас, например, в Пушкинском заповеднике помимо Студии эстетического развития (создана в 2017 году) активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье», воспитанники которой сейчас работают над новым спектаклем.