Культура

Воспитанники детской студии в «Михайловском» сумели превратить лесные шишки в сладкие подарки. ФОТО

В Студии эстетического развития детей, работающей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», вчера, 12 апреля, завершился 2024/2025 учебный год. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации музея со ссылкой на методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«В гости к ребятам из пушкинского Лукоморья прилетела самая настоящая Баба-яга, — рассказала Татьяна Тимошина. — Ох, и невоспитанная оказалась старушка! Она разбрасывала в выставочных залах фантики от конфет, трогала музейные предметы руками и очень хотела пообедать нашими юными посетителями. Но ребята не испугались и познакомили сказочную гостью с правилами поведения в музее».

Такое занятие-сказка, в ходе которой дети повторяют то, что проходили в течение учебного сезона — одна из студийных традиций. Как и вручение сертификатов об успешном прохождении курса тем ребятам, которые посещали занятия постоянно. В этом году было выдано 25 таких сертификатов, в том числе — в качестве исключения — и Бабе-яге, которую дети экстерном обучили всему самому важному, уточнила Татьяна Тимошина.

«В свою очередь, Баба-яга приготовила для ребят сложные испытания. Им пришлось убирать мусор, разгадывать загадки, учиться летать на волшебной метле и даже, разделившись на две команды, соревноваться в беге в мешках. А завершилась наша программа настоящим волшебством: вместе с Бабой-ягой дети произнесли слова одного очень секретного заклинания, которое превратило лесные шишки в сладкие подарки», — рассказала педагог, сердечно поблагодарив коллегу и руководителя детской театральной студии «Лукоморье» при Пушкинском заповеднике Дарину Дементьеву, которая исполняла роль неугомонной колдуньи.

Татьяна Тимошина уточнила, что в течение этого учебного сезона занятия в музее посещали дети из Пушкиногорского и Новоржевского районов. В основном это были ребята в возрасте 6—8 лет, но случились и исключения: старшему студийцу уже исполнилось 12, а младшему пока всего 5. Показательно, что за время существования студии, с 2017 года, здесь уже сложились своего рода «династии», когда на уроки своих младших братьев, сестёр и племянников приводят подростки, которые несколько лет назад сами здесь занимались.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» надеются, что со следующего учебного ноября в студии будут организованы две группы — для тех, кто уже проучился здесь год, и для новеньких. Эти детские объединения, которые учреждение создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми, в посёлке и в районе очень популярны.