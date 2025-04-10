Культура

В Псковской библиотеке для незрячих и слабовидящих презентовали сборник молодых литераторов

В Псковской библиотеке для незрячих и слабовидящих состоялась презентация первого поэтического сборника Совета молодых литераторов, изданного рельефно-точечным шрифтом Брайля, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке имени В. Курбатова.

Фото здесь и далее: Библиотека имени В. Курбатова

Директор библиотеки Екатерина Ануфриева поблагодарила Совет молодых литераторов за идею, которая была реализована тифлоинформационным отделом и оценена по достоинству читателями. Многие перед презентацией успели познакомиться со стихами и были рады услышать их в авторском исполнении.

Прочитав свои стихи, руководитель СМЛ Ольга Балабаева представила других авторов сборника - Викторию Васильеву, Ольгу Бузницкую, Романа Байкова, Ярославу Киланову, Сергея Гаврилова, Анну Испавскую. Те, кто не мог присутствовать на презентации, записали аудиовыступления.

Произведения молодых поэтов - о любви к Родине, о природе, о творчестве, о вечных ценностях - нашли благодарных слушателей. Они делились впечатлениями, задавали авторам вопросы и читали стихи из сборника, напечатанного шрифтом Брайля.

«Слово во все времена несло и несёт в себе колоссальный заряд энергии. И нам, молодым начинающим авторам, участникам Совета молодых литераторов, конечно же, хочется, чтобы его слышали все, кому это важно и нужно, - отметила Ольга Балабаева. - Мы благодарим коллектив библиотеки и надеемся, что это не последний наш совместный проект. Ведь у участников СМЛ есть не только поэтические тексты, но еще и проза».

Напомним, рельефно-точечный тактильный шрифт (или шрифт Брайля) предназначен для письма и чтения незрячими или плохо видящими людьми. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем.