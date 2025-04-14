Культура

Билеты на пасхальный концерт начали раздавать в Пскове

Праздничный концерт, приуроченный к Светлому празднику Пасхи, пройдет в Доме офицеров Пскова 21 апреля. Организацией мероприятия занимается Псковский городской молодёжный центр, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фото: Молодежный центр Пскова

В концерте примут участие популярные музыкальные коллективы и артисты Пскова и Псковской области: ансамбль «Сказ» и певец Константин Абабков, театр танцев «Русские узоры», фольклорный ансамбль «Коляда», образцовый коллектив студии классического танца «Щелкунчик», Русский народный хор, вокалистка Елена Федина и коллектив фольклорной и народной песни «ДУбайДА», а также сольные исполнительницы Дарья Романова, Ася Садовник и Анна Яковлева.

«Мы хотим создать особое праздничное настроение для псковичей и гостей города, объединив в концерте самые талантливые коллективы и исполнителей региона», – отмечает организатор концерта Марина Иванова.

Посещение концерта возможно по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить с 14 апреля в Молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15) и в кассе Дома офицеров. Количество билетов ограничено.

Концерт включён в программу ежегодного IX Молодёжного пасхального фестиваля Псковского городского молодёжного центра.