Культура

«Музейная неделя» стартует в Изборске 19 апреля

Акция «Музейная неделя», инициированная Министерством культуры Российской Федерации, пройдёт в Изборске с 19 по 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

В рамках «Музейной недели» участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсию «Крепость на горе Жеравьей».

Экскурсия будет проходить в 13:00 ежедневно, сбор группы – на улице Печорской, 37

«Участники СВО с семьями могут бесплатно посещать все объекты музея. Среди них – выставка «Крепость», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, героизму и силе духа наших воинов, а также обновлённая экспозицию "Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии" в доме купца Анисимова. Для бесплатного прохода на музейные объекты достаточно предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО. Члены семьи должны предъявить любые документы, подтверждающие родство!» - напомнили в музее.