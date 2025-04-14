Культура

Народный мониторинг Псковской крепости стартует 18 апреля

Народный мониторинг Псковской крепости начнётся 18 апреля и будет проходить несколько дней в строго отведённое для этого время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Крепость поделили на 11 участков, на каждом из которых мониторингом будет руководить кто-нибудь из специалистов (архитекторы, археологи). Участники мониторинга будут заполнять специально разработанные для этого формуляры, чтобы потом организаторы этой акции смогли обобщить все их наблюдения и обсудить на круглом столе.

По словам организаторов, цель этого мониторинга – выяснить, на какие участки крепости необходимо обратить первоочередное внимание, тем самым помочь чиновникам в их работе.

Принять участие в мониторинге может каждый, выбрав на таблице участок крепостной стены и удобное для себя время.

Мероприятие приурочено к Международному дню памятников и исторических мест, а также к 60-летию со дня учреждения Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.