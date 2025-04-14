Культура

Светлана Мельникова рассказала о проектах Псковского музея на Балтийском форуме в Светлогорске

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в Балтийском культурном форуме, который стартовал сегодня, 17 апреля, в Светлогорске. Она рассказала о музыкальных проектах музея в год 80-летия Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Светлана Мельникова выступила с докладом в рамках секции Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров: «Музеи музыкальной направленности – Году 80-летия Победы».

«Прослушав выступления коллег, удивляешься, сколько всего мы знаем и какое наследие хранят наши музеи. Самая главная задача –найти ту форму языка, ту форму общения, чтобы это передать нашим детям. Огромное количество проектов и событий запланировано у Псковского музея в этот памятный год, в том числе и музыкальных», - отметила она.

В год Великой Победы Псковский музей вновь станет площадкой проведения Международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим». В Картинной галерее пройдет концерт итальянского исполнителя, известного тенора Луки Миннелли.

В мае этого года в Музее-усадьбе С.В. Ковалевской откроется выставка «На земле, опалённой войной». Для гостей торжественного открытия выступит образцовый вокальный коллектив Театр детской песни «Летний дождь» с лирическими произведениями военного времени.

9 мая в музейном квартале состоится концертная программа военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, орденов Сувороваи Кутузова дивизии «Живут в музее песни о войне». В программе выступление оркестра 237 полка под управлением Ильи Гаврюсева и песни военных лет от солиста, ветерана СВО Андрея Гущина.

В Псковском музее ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет под названием «Герои и эпоха» 17 мая. Одним из ярких моментов праздника станет музыкальный блок, состоящий из любимых всеми советских и военных произведений в исполнении оперного баса – Никиты Филаретова (Москва).

В День освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, 23 июля, Псковский музей организует патриотический концерт детского эстрадного хора «Лакки Лайк».

Отметим, что Балтийский Культурный форум проходит в Калининградской области в седьмой раз. Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы по направлению «Культура». Цель форума – раскрыть перспективу развития сферы культуры региона. На седьмом Балтийском Культурном Форуме выступят более 100 спикеров - представителей сферы культуры Российской Федерации.