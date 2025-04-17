Культура

Посвящённый роману «Два капитана» трехдневный культурный марафон проходит в Пскове

С 18 по 20 апреля в Пскове проходит трехдневный культурный марафон, посвящённый роману «Два капитана» и его сценическому воплощению — легендарному мюзиклу «Норд-Ост», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова.

«Мероприятие организовали сообщество поклонников мюзикла и Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина. Событие приурочено ко дню рождения уроженца Пскова, писателя Вениамина Каверина. Жители города могут присоединиться к культурной программе, которая позволяет взглянуть на роман и мюзикл через призму музыки, театра, литературы, истории, полярных исследований», - сообщили в библиотеке.

«Мы, почитатели "Норд-Оста", стараемся, чтобы этот удивительный мюзикл продолжал жить с нами, в настоящем, а не становился фактом прошлого, — говорит организатор марафона Елена Кисленкова. — Наше путешествие в Псков — возможность глубже погрузиться в историю "Двух капитанов", увидеть новые грани в любимом мюзикле, а также познакомить с ним тех, кто ещё не знает это замечательное, светлое произведение, которое помогает жить и любить. Наш марафон — полностью общественная инициатива, движимая искренним интересом к отечественной культуре»

Участники из Москвы и Санкт-Петербурга привезут в Псков флаг «Норд-Оста», который побывал на Северном полюсе вместе с создателями и артистами мюзикла. В финале концерта в Доме молодёжи произойдет запуск бумажных самолетиков из зрительного зала на сцену: так поклонники мюзикла традиционно благодарят артистов после спектакля.

«Мы с радостью поддержали инициативу сообщества, — отмечает руководитель библиотеки Полина Бабёнышева. — "Два капитана" — это не только литературный памятник, но и живая история, которая продолжает вдохновлять и объединять людей».

Мюзикл «Норд-Ост» (2001) — первый российский мюзикл ежедневного показа, созданный по бродвейским технологиям на основе романа Вениамина Каверина. Авторы — Алексей Иващенко и Георгий Васильев. Лауреат премии «Золотая маска» (2003). Несмотря на трагические события 2002 года, спектакль был показан более 400 раз и стал настоящим культурным феноменом.

Программа марафона:

Пятница, 18 апреля:

19.00 Литературно-исторический квиз «Каверинский Псков»

Суббота, 19 апреля:

16:30-18:30 Концерт «"Капитаны" на театральной сцене» (Дом молодёжи, Конная ул., 2);

18:30–18:40 — Флешмоб-хор «Это любовь» (берег реки Великой, открытое участие)

Воскресенье, 20 апреля:

Лекции и презентации (по пригласительным билетам)