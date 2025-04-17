Культура

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка «Иди живи!»

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка фотографий учащихся Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова «Иди живи!», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская Центральная городская библиотека

Выставка создана в рамках библиотечного просветительского проекта «Независимые люди», который является частью муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков».

Как рассказал на открытии выставки преподаватель колледжа искусств Андрей Иванов, когда библиотекари предложили ему и его ученикам сделать выставку фотографий против наркомании, он поначалу подумал, что это какая-то слишком серьёзная и сложная тема. Но придуманное библиотекарями название будущей выставки («Иди живи!») ему понравилось, а также вдохновило начинающих фотографов. И все, к кому они обращались с предложением сняться для этого проекта, тоже с удовольствием соглашались, чтобы их запечатлели за каким-нибудь интересным занятием или просто в состоянии полноты бытия.

«Получилась серия снимков, которые заставляют посетителей читального зала библиотеки на Конной улыбаться, заметили библиотекари, потому что это не пропаганда здорового образа жизни "в лоб", а истории про счастливых людей, занятых интересными делами», - добавили в библиотеке.

В экспозиции представлены 25 работ под названием «Удивляй!», «Мечтай!» «Летай!», «Побеждай!». Выставка продлится до 12 мая.