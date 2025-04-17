Культура

Два псковских писателя получили медали «Сказители Руси – за заслуги»

Писатели Игорь Изборцев и Валерий Мухин стали победителями второй Всероссийской литературной премии «Сказители Руси». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей Росси, псковичи награждены медалями «Сказители Руси – за заслуги».

Фотографии: Псковское региональное отделение Союза писателей России

По итогам премии» медалью «Сказители Руси – за заслуги» награждены председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев) за книгу «Есть под небом чудеса», вошедшую в число победителей в номинации «Легенды и сказы – проза» и поэт, прозаик и очеркист Валерий Мухин за книгу «При свете памяти», признанную одной из лучших в номинации «Легенды и сказы – публицистика».

Награждение лауреатов и дипломантов Второй национальной литературной премии «Сказитель Руси» состоится в Москве в рамках книжной ярмарки нового формата «На Герои», которая пройдёт на ВДНХ с 7 по 10 мая.