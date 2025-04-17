Культура

Центральная библиотека в Пскове приглашает на лекцию о жизни и творчестве Ольги Берггольц

В Центральной городской библиотеке 22 апреля в 17:00 состоится интерактивная лекция студента Псковского государственного университета Максима Дубровина на тему «Ольга Берггольц: поэт, хроникер, свидетель». Лекция - опыт прочтения книг Ольги Берггольц - «Дневные звезды», «Запретный дневник» и книги Натальи Громовой «Смерти не было и нет: Ольга Берггольц», сообщили Псковской Ленте Новостей в бибилиотеке.

Изображение здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

«Первая барабанщица эпохи, и по ней же всей тяжестью своей эта железная эпоха», – написал о поэте Федор Абрамов, рассказали в библиотеке.

Ее первое опубликованное в 1925 году в петроградской газете «Красный ткач», стихотворение называлось «Ленин», в то время она была еще девочкой со светлыми косичками, но уже тогда ее заметил Корней Чуковский и предсказал ей большое литературное будущее.

Как отметили в библиотеке, жизнь Ольги Берггольц — это шаги через псевдосоветский Рай, опускание в тюремный и блокадный Ад и выход к послесталинскому Чистилищу.

«Она не только хроникер, свидетель того времени, но и человек, и поэт, который не снимает с себя ответственность за все, что произошло со страной. Для человека, душа которого открывается при свете Вечности в ощущении Бессмертия, все перипетии жизни – это путь духовных испытаний, трагическое напоминание, что ты человек из плоти и крови. И когда судьба выводит Ольгу Берггольц на дорогу непрестанного страдания, знание о том, что "смерти не было и нет", не покидает ее и в блокадные дни, и в минуты полного отчаяния. Разрыв между рождением и смертью, страстью и страданием навсегда станет ее главной темой в литературе», - подчернкули сотрудники библиотеки.