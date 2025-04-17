Культура

Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся конкурс чтецов и исполнителей военной песни среди курсантов, посвященный 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В ходе конкурса прозвучали стихотворения собственного сочинения, исполнены музыкальные и поэтические произведения, созданные в честь Великой Победы.

Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники образовательной организации под председательством начальника дежурной службы Андрея Бондаренко, который является ветераном боевых действий в Чечне (2003–2004 годы), за что награжден медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени.

По итогам творческого мероприятия в номинации «Художественное слово» первое место присуждено курсанту Ивану Волгину за прочтение стихотворения Михаила Светлова «Итальянец», а курсант Иван Далаков одержал победу в номинации «Авторское чтение».

В номинации «Военная песня» лучшими стали Любовь Ардашова и Мария Злодеева, исполнившие песню «Закаты алые».

В номинации «Военная песня с инструментальным сопровождением» победу разделили Даниил Бабушечников с песней «Офицеры» на стихи Олега Газманова и Алина Бодухина, Алина Морозова и Анастасия Ковалева, исполнившие песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Победители и призеры конкурса были награждены грамотами Псковского филиала Университета ФСИН России.