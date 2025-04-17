Культура

Концепцию ботанического сада в Пушкиногорье озвучат на конференции в «Михайловском»

О «псковской линии» научно-практической конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему», которая уже на этой неделе начнёт работу в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Цветник в мемориальной усадьбе «Петровское» Из фондов музея-заповедника

Так, в частности, в программе конференции запланировано выступление Марины Ляшкевич, и. о. директора Крюковской средней школы Островского района. Её доклад озаглавлен «Восстановление декоративно-цветочных композиций Горайского парка Лореров — Розенов». В «Михайловском» отметили, что уникальному, единственному в области итальянскому парку более двухсот лет, и главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик не единожды консультировала энтузиастов, в меру своих сил ухаживающих за ним.

Ещё один очень ожидаемый доклад предстоящей конференции подготовлен столичными гостями — меценатом и давним другом музея, учредителем ООО «Белогуль» Анатолием Секериным (Москва) и студенткой Института ландшафтной архитектуры и обработки древесины в составе СПбГЛТУ имени Кирова Ксенией Ермиловой (Санкт-Петербург). Предполагается, что это выступление — «Пушкинский Вертоград» — познакомит участников конференции с концепцией ботанического сада в Пушкиногорье.

Прозвучат на чтениях и другие доклады, подготовленные псковскими и пушкиногорскими исследователями.

Смотрите также Опубликована программа «цветочной» конференции в Пушкинском заповеднике

Полную программу научно-практической конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» можно найти на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника, отметили в учреждении и напомнили, что по доброй музейной традиции стать слушателем чтений с правом участия в обсуждении докладов и сообщений может любой желающий. Какая-либо предварительная регистрация для этого не требуется.

Заседания конференции пройдут 24—25 апреля в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).