Культура

Открытие выставки «ПсковАРТ – нам 20 лет». ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественное открытие выставки «ПсковАРТ – нам 20 лет» состоялось в галерее «Дом на набережной» в Пскове 23 апреля.

Более 50 полотен, представленных на выставке, отражают творческий вклад как действующих, так и ушедших из жизни членов художнического объединения. Посетители смогли увидеть работы таких мастеров, как Владимир Бердышев, Влад Выговский и Анатолий Портнягин, а также произведения Геннадия Байгулова, чья мастерская располагалась в Доме Сафьянщикова. Выставка приурочена к 20-летию регионального общественного движения «ПсковАрт», основанного в 2005 году, и будет работать до 1 июня.

Подробнее о выставке смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.