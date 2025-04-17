Культура

Презентация посвященной грамотам Елеазарова монастыря книги пройдет в Пскове

Презентация посвященной грамотам Елеазарова монастыря книги пройдет в Пскове в эту пятницу в 16:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, старший научный сотрудник древлехранилища музея Арсений Постников представит свою новую работу «Псковские харатейные грамоты Елеазарова монастыря XV века (новые открытия)».

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Работа посвящена открытию и введению в научный оборот новых текстов псковских харатейных грамот XV – начала XVI в., происходящих из вотчинного архива Трехсвятительского Елеазарова монастыря. Новые грамоты эпохи вечевого Пскова являются ценным источником для изучения древней псковской письменности, старинной топографии Псковской земли, церковной истории и монастырского землевладения, рассказали в музее.

Книга предназначена для историков и филологов, краеведов и археологов, палеографов и музейных работников. Подготовленное издание может быть особенно полезно тем, кто занимается изучением истории Псковской земли и русского языка XV в., а также для всех любителей русских древностей.

Мероприятие продлится с 16:00 до 17:00 в здании Псковского музея-заповедника по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 7. Вход свободный.