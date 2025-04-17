Музыкант Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени музыканта Дениса Мацуева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Мацуева Дениса Леонидовича - артиста, солиста-инструменталиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московская государственная академическая филармония», - говорится в документе.
Напомним, в Пскове в августе прошлого года состоялся музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений».
Ранее Денис Мацуев неоднократно приезжал в Псков и выступал здесь, много лет проводил в Псковской области фестиваль Crescendo.