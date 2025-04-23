Варлаамовская и Высокая башни в Пскове закрыты на санитарный день

Санитарные дни запланированы в Псковском музее-заповеднике 24, 29 и 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фотографии: Псковский музей-заповедник
24 апреля (четверг) на санитарный день закрыты:
- Варлаамовская и Высокая башни.
29 апреля (вторник):
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
30 апреля (среда):
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни.
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - добавили в пресс-службе учреждения.