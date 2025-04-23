Культура

Пройти культурно-световой маршрут «Псков в свете веков» предлагают горожанам

С 1 по 4 мая в Пскове пройдет второй этап всероссийского «Фестиваля световых маршрутов». Впервые жителям и гостям города будет представлен культурно-световой маршрут «Псков в свете веков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители проекта «Фестиваль световых маршрутов».

Фотографии: «Фестиваль световых маршрутов»

Реализация проекта стала возможной благодаря победе команды города Пскова в конкурсной программе живой лаборатории «Свет в современном музее, театре, городе». Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Авторы проекта – команда Центра туризма и творческих индустрий Пскова – планировали раскрыть туристический потенциал древнего города путем привлечения внимания к необычным ракурсам достопримечательностей в трендах современного светового дизайна.

Культурно-световой маршрут пройдет по историческому центру и охватит 11 объектов - памятников культурного наследия и оригинальные световые инсталляции. Квест-экскурсия «Загадки старых кварталов» начинается и заканчивается в одной локации – усадьбе Н.А. Беклешова. Именно там, в центре туризма можно получить подсказку в виде QR -кода, ведущего в чат-бот. Для посетителей маршрута, включившихся в игру и собравших максимальное количество подсказок, предусмотрены приятные бонусы.

Основные локации маршрута:

- Усадьба Н.А.Беклешова

- Памятник солдату Первой мировой войны

- Церковь Георгия со Взвоза

- Петровский бастион

- Металлическая опора (памятник электрификации Пскова нач. XX в.)

- Памятник Савелию Ямщикову

- Церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома

- Дом Берты Градум

- Церковь Иоакима и Анны

- Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища

- Псковская губернская мужская гимназия (СОШ №1).

«Световая» часть маршрута начинает работать с наступлением темноты. Во дворе усадьбы Беклешова зрителей ждет оригинальная выставка светящихся инсталляций, видеопроекция кинетической типографики и уникальные оптические эксперименты.

Подробнее о маршруте можно узнать тут.