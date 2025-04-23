Культура

На экскурсию-прогулку «Маршрутами Победы» приглашают псковичей

На экскурсию-прогулку, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приглашают псковичей и гостей города 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мы расскажем вам об участниках и событиях Великой Отечественной войны и посетим мемориал в память о партизанах Псковщины, стелу «Город воинской славы», мемориальный комплекс – Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, аллею Героев Советского Союза, боевой танк Т-34 на берегу Великой, памятный знак на площади Героев-десантников. Также вас ждет героическая история о форсировании реки и освобождении Пскова 23 июля 1944 года», - рассказали о программе организаторы экскурсии.

Начало запланировано на 26 апреля в 15:00 по адресу: Псков, улица Некрасова, 7 (фойе главного здания Псковского музея).

Экскурсия посвящена 80-летию Великой Победы над фашизмом, героическому подвигу всего советского народа на фронтах и в тылу.

Участие платное. Запись по телефону: +7(8112)66-33-11.