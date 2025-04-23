Культура

Программу «Свет любви война не гасит» подготовили вокалисты колледжа искусств

Концертную программу «Свет любви война не гасит», посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовили вокалисты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.



Фото: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Концерт состоится 25 апреля в 16:00.

Как рассказала руководитель проекта Ирина Галковская, в программе прозвучат широко известные и любимые песни довоенных и военных лет, а также песни, вошедшие в репертуар артистов уже в послевоенные годы. Зрители услышат фрагменты солдатских писем 1941-45 годов и стихи о войне.

Большая часть включённых в концерт музыкальных композиций – лирические, затрагивающие тему любви, разлуки, верности. Эти песни напоминали бойцам о мирной жизни, родных и близких, далёком доме.

Авторы легендарных песен – известные отечественные композиторы: братья Покрасс, В. Соловьёв-Седой, А. Александров, М. Фрадкин, Н. Богословский, К. Листов, Е. Долматовский, М. Блантер, Б. Мокроусов, Б. Окуджава, Я. Френкель и др.

Участники концерта – студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады». По мнению преподавателей, подготовка тематической программы, посвящённой Великой Победе, поддерживает историческую память и не даёт молодёжи забыть о подвиге народа в военные годы.

Вход свободный. Адрес малого концертного зала колледжа искусств: Псков, улица Воеводы Шуйского, 2.