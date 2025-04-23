Фильм «Пророк», снятый в Пушкинских Горах, получил приз на Пекинском международном кинофестивале

Российский фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выиграл награду международного кинофестиваля в Пекине, сообщили в издательстве Lenta.ru.
Фото: skillbox
Фильм режиссера Феликса Умарова с Юрой Борисовым в главной роли стал лауреатом 15-го Пекинского кинофестиваля в секции «Фокус на будущее»: картина получила специальный приз Valentino за «Креативный дизайн костюмов».
«Сложно воспроизвести историческую эпоху, а еще сложнее найти параллель между временем Пушкина и нашим временем. Хочу поблагодарить наших художников по костюмам за то, что сделали это все возможным!» — сообщил Умаров со сцены, рассказали в Lenta.ru.