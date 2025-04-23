Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с композитором Владиславом Тясто

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодняшний гость студии - музыкант, композитор, автор электронной музыки Владислав Тясто. Ведущая Дина Дабришюте поговорит с ним о модной музыке, потребностях слушателей и скорости создания альбомов.

Какие инструменты понадобятся, чтобы написать трек? Как в электронной музыке звучат эмоции? Почему важно соглашаться на работу, в которой ничего не понимаешь? Об этом и многом другом — в эфире. Также радиослушатели смогут послушать несколько треков музыканта.